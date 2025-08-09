Gece bekçisi markette çalışan çırak A.G.\'yi darbetti

ADANA'da gece bekçisi K.K., bir markette çırak olarak çalışan A.G.'yi (15) darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kadrosunda çalışan gece bekçisi K.K., istirahatli olduğu saatlerde Ramazan Gündeş'e marketten marul siparişi verdi. Gündeş'in iş yerinde çıraklık yapan yeğeni A.G., siparişi götürerek teslim etti. Kısa bir süre sonra marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini söyledi. Gündeş de ürünü iade edebileceğini belirtti. Markete gelen K.K., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle A.G. ile tartışmaya başladı. K.K., İA.G.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Darp raporu alan A.G., ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek K.K.'den şikayetçi oldu. Öte yandan K.K.'nin A.G.'yi darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.