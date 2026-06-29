Gece Kulübündeki İntikam: Polis Vuruldu - Son Dakika
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Gece Kulübündeki İntikam: Polis Vuruldu

Gece Kulübündeki İntikam: Polis Vuruldu
29.06.2026 10:02
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Adana'da gürültü yüzünden gece kulübünden atılan Can Ceylan, polis memurunu silahla yaraladı.

ADANA'da ihbara giden polis memuru M.A.Ş.'yi tabancayla vurup yaralayan Can Ceylan'ın (23), eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle mekandan atıldığı, bu nedenle iş yerine silahlı saldırı düzenlerken olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, 25 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen Can Ceylan, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polisin takibiyle yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ceylan'ın, olay günü eğlendiği gece kulübüne silahlı saldırı düzenlemek isterken polis memuru M.A.Ş.'yi vurduğu ortaya çıktı. Can Ceylan'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle gece kulübünden atıldığı, intikam almak için silahla iş yerine ateş ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" diyen Ceylan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bu arada Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece Kulübündeki İntikam: Polis Vuruldu - Son Dakika

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