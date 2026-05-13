Gece Yolcuları\'na Diplomaları Konser Sırasında Verildi

Trakya Üniversitesinin (TÜ) 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziği grubu Gece Yolcuları'nın üyeleri Edis İlhan ile Uğur Aslantürkoğlu'na diplomaları, yıllar sonra konser sırasında verildi.

Ayşekadın Kampüsü'nde gerçekleştirilen şenliklerde, yağışlı havaya rağmen öğrenciler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmalarına rağmen diplomalarını daha önce almayan grup üyeleri İlhan ve Aslantürkoğlu'na diplomaları, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar tarafından sahnede takdim edildi.

Konserde duygusal anlar yaşayan müzisyenler, üniversite yıllarına ilişkin anılarını öğrencilerle paylaştı.

Şenliklerin ilk gün programında ayrıca Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri sahne aldı.

TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Senfoni Orkestrası, Şef Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Çalışkan yönetiminde eserler seslendirdi.