Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı 2021'den 2026'ya Yüzde 38,55 Azaldı

Türkiye'ye yönelik 2011'de başlayan göç hareketliliğinde, geçici koruma altındaki kişi sayısı 2021'de 3 milyon 737 bin 369'a ulaşarak en yüksek seviyesini gördü. 2021'den 2 Nisan 2026'ya kadar geçen süreçte bu sayıda 1 milyon 440 bin 801 azalma oldu ve nüfus 2 milyon 296 bin 568'e düştü, bu da yüzde 38,55'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Geri dönüşler, Türkiye'nin yürüttüğü politikalar kapsamında sınır ötesinde oluşturulan güvenli bölgelerle hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'deki BM konuşmasında Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri için çalıştıklarını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de politikaların insani değerler ve uluslararası hukuk çerçevesinde uygulandığını vurgulayarak, geri dönüş süreçlerinin hassasiyetle yönetildiğini ve hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Sınır ötesinde insani yardım, briket ev inşası ve altyapı projeleri hayata geçirildi. Bu çabalar sonucunda 2016'dan 2026'ya kadar 1 milyon 390 bin 49 kişi ülkesine gönüllü döndü. Suriye'deki Baas rejiminin 2024'te çökmesinin ardından, 2024-2026 arasında 650 bin 46 Suriyeli geri döndü.

Geçici koruma altındaki nüfusun 1 milyon 183 bin 799'u erkek, 1 milyon 112 bin 769'u kadınlardan oluşuyor. Yaş gruplarında en büyük dilim 1 milyon 169 bin 694 kişiyle 18-64 yaş aralığındaki yetişkinler. İllere göre dağılımda en yoğun nüfus 405 bin 16 ile İstanbul'da bulunurken, onu Gaziantep ve Şanlıurfa izliyor. En az kayıtlı kişi ise 8 kişiyle Hakkari'de.