Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı 2021'den 2026'ya Yüzde 38,55 Azaldı
Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı 2021'den 2026'ya Yüzde 38,55 Azaldı

10.04.2026 14:26
Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 2021'de 3,7 milyonla zirve yaparken, 2026'da 2,3 milyona geriledi. Geri dönüşler, sınır ötesindeki güvenli bölgeler ve insani projelerle hızlandı.

Türkiye'ye yönelik 2011'de başlayan göç hareketliliğinde, geçici koruma altındaki kişi sayısı 2021'de 3 milyon 737 bin 369'a ulaşarak en yüksek seviyesini gördü. 2021'den 2 Nisan 2026'ya kadar geçen süreçte bu sayıda 1 milyon 440 bin 801 azalma oldu ve nüfus 2 milyon 296 bin 568'e düştü, bu da yüzde 38,55'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Geri dönüşler, Türkiye'nin yürüttüğü politikalar kapsamında sınır ötesinde oluşturulan güvenli bölgelerle hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'deki BM konuşmasında Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri için çalıştıklarını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de politikaların insani değerler ve uluslararası hukuk çerçevesinde uygulandığını vurgulayarak, geri dönüş süreçlerinin hassasiyetle yönetildiğini ve hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Sınır ötesinde insani yardım, briket ev inşası ve altyapı projeleri hayata geçirildi. Bu çabalar sonucunda 2016'dan 2026'ya kadar 1 milyon 390 bin 49 kişi ülkesine gönüllü döndü. Suriye'deki Baas rejiminin 2024'te çökmesinin ardından, 2024-2026 arasında 650 bin 46 Suriyeli geri döndü.

Geçici koruma altındaki nüfusun 1 milyon 183 bin 799'u erkek, 1 milyon 112 bin 769'u kadınlardan oluşuyor. Yaş gruplarında en büyük dilim 1 milyon 169 bin 694 kişiyle 18-64 yaş aralığındaki yetişkinler. İllere göre dağılımda en yoğun nüfus 405 bin 16 ile İstanbul'da bulunurken, onu Gaziantep ve Şanlıurfa izliyor. En az kayıtlı kişi ise 8 kişiyle Hakkari'de.

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
