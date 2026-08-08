Gediz\'de Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden Bayram Taşkın (46) hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. O.S.Y. (20) yönetimindeki 43 AHV 622 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Taşkın'ın kullandığı 64 SK 862 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan iki sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerden Taşkın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. O.S.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.