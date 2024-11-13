Gediz'de Minibüs Yayaya Çarptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Gediz'de Minibüs Yayaya Çarptı, Sürücü Kaçtı

Gediz\'de Minibüs Yayaya Çarptı, Sürücü Kaçtı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde minibüsün çarptığı Sezgin Kul hayatını kaybetti, sürücü yakalandı.

13.11.2024 22:39
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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, minibüsün çarptığı Sezgin Kul (46), hayatını kaybetti. Yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan minibüs şoförü ise jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gediz - Kütahya Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan kişinin Sezgin Kul (46) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Kul'un cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Kul'a çarptıktan sonra kaçan minibüsü ve sürücüsünü tespit ederek kısa sürede yakaladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Jandarma, Politika, Güvenlik, Kütahya, 3-sayfa, Güncel, Gediz, Kaza, Son Dakika

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