Gediz Deltası'nda Canlılık Artıyor

Türkiye'nin en büyük sulak alan ekosistemlerinden İzmir'deki Gediz Deltası, yağışlı dönemin ardından gelen farklı türlerdeki canlılarla hareketli günler yaşıyor.

İzmir, yılın ilk 5 ayında uzun yıllar yıllık yağış ortalamasının üzerinde yağış aldı. Yağış, yaban hayatına da olumlu etki yaptı.

Ramsar Sözleşmesi ile korunan Gediz Deltası'nda, kış ve ilkbahardaki yoğun yağışlar nedeniyle tatlı su alanları oluştu.

Bu alanlar, ördek ve sakarmeke gibi tatlı su alanlarını tercih eden göçmen kuşları deltaya çekti. Artan tür çeşitliliği bölgedeki canlı hayatını zenginleştirdi.

Zengin biyoçeşitliliği ile Türkiye'nin en değerli doğal miraslarından biri olan alan, flamingo, balıkçıl, pelikan, arı kuşu, kara leylek, bayağı kılıçgaga, mahmuz kanatlı kırlangıç ve saz delicesi gibi sayısız kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Alanda koruma altında bulunan yılkı atlarının bahar döneminde dünyaya gelen tayları da doğal yaşama renk katıyor.