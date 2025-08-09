Geely-04 Uydu Grubu Uzaya Gönderildi

RİZHAO, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle uzaya gönderilen Geely-04 uydu grubu planlanan yörüngeye yerleştirildi.

Roket, cumartesi sabahı Beijing saatiyle 12.31'de Rizhao şehri açıklarında denizden fırlatıldı. Açık deniz fırlatma görevini Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi yürüttü.

Fırlatma merkezinin verdiği bilgilere göre SD-3 roketi, bu görevle 6. kez kullanılmış oldu.

Toplam uzunluğu 31 metre ve ağırlığı 140 ton olan SD-3, Çin'in Dragon roket ailesinin bir üyesi. Ülkenin uzay fırlatma araçlarının bel kemiğini oluşturan Uzun Yürüyüş roketlerinden farklı olarak, Dragon serisi, küçük ticari alçak yörünge uyduları ve uydu ağlarının fırlatılmasına yönelik artan pazar talebini karşılamak için özel olarak geliştirildi.

SD-3'ün baş tasarımcı yardımcısı olan Liu Wei, cumartesi günkü görevin roketin ticari fırlatma sektöründeki hızlı tepki ve yüksek verimlilik yeteneklerini tam olarak gösterdiğini belirterek, roketin pazarda giderek artan talepleri daha iyi karşılayacağını sözlerine ekledi.