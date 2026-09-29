Geely ile NIO batarya değişiminde anlaştı, Geely 640 milyon yuan katkı sağlayacak - Son Dakika
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Geely ile NIO batarya değişiminde anlaştı, Geely 640 milyon yuan katkı sağlayacak

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Geely ile NIO batarya değişiminde anlaştı, Geely 640 milyon yuan katkı sağlayacak
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Geely ile NIO, şarj ve batarya değişiminde stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Geely, 640 milyon yuan nakit katkıyla NIO Power'ın yüzde 30 hissesini alacak, NIO da Haohan Energy'nin yüzde 10 hissesini satın alacak.

HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Çinli şirketler Geely ile NIO, şarj ve batarya değişimi alanında kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Çinli otomobil üreticisi Geely'den pazartesi günü yapılan açıklamaya göre anlaşma uyarınca iki şirket, teknoloji, operasyon ve sermaye alanlarında işbirliğini derinleştirecek, şarj ve batarya değişimi faaliyetlerine ortak yatırım yapacak, teknoloji ve standartları paylaşacak ve ortak bir hizmet ağı geliştirecek.

Batarya değişimi alanında Geely, iştiraki Yiyi Power'daki hisselerinin tamamını devrederek ve 640 milyon yuan (yaklaşık 95 milyon ABD doları) nakit katkı sağlayarak Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun batarya değişimi ve şarj birimi olan NIO Power'ın yüzde 30 hissesini satın alacak.

Yiyi Power'ın ticari mobilite hizmetlerine yönelik batarya değişimi faaliyetleri daha sonra NIO Power bünyesine entegre edilecek.

Akıllı şarj konusunda ise NIO, Geely'nin iştiraki Haohan Energy'nin yüzde 10 hissesini satın alacak. Açıklamaya göre iki şirket, şarj altyapılarını tamamen entegre edecek, ağlarının kapsamını ortaklaşa genişletecek ve operasyonel verimliliği artıracak.

Çin, bu ayın başlarında akıllı bağlantılı yeni enerjili araç (NEV) sektörünün gelişimine yönelik beş yıllık bir plan yayımlamıştı. Plan, 2030'a kadar yeni enerjili binek araçların iç pazardaki yeni araç satışlarının yüzde 70'ini, ticari araçların ise yüzde 40'ını oluşturmasını öngörüyor.

Plana göre temel teknolojilerde, sektör yapısında, uluslararasılaşmada ve sektörün ekonomik ve sosyal faydaları alanlarında kaydedilecek yeni ilerlemelerle birlikte, otonom sürüş özellikleriyle donatılmış araçların da büyük ölçüde ticari kullanıma geçmesi bekleniyor.

Sektör verilerine göre Çin'in ağustos ayındaki NEV satışları, aylık yeni araç satışlarının yüzde 60,6'ını oluşturarak, rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde NEV üretimi 1,65 milyon, satışları ise 1,64 milyon adedi aşarken, her iki kalemde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
TeknolojiOtomobilEkonomiGüncelEnerjiGeelySon Dakika

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