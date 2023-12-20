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Gel oğlum dedi, tilkiyi eliyle besledi - Son Dakika
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Gel oğlum dedi, tilkiyi eliyle besledi

Bolu'da ormanlık alanda yiyecek arayan bir tilkiye rastlayan bir vatandaş, tilkiyi yanına çağırarak elindeki tavuk parçasıyla besledi. Vatandaşın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gel oğlum dedi, tilkiyi eliyle besledi
20.12.2023 - 11:24,
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"Gel oğlum" dedi, tilkiyi eliyle besledi

BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiye rastlayan bir vatandaş, "Gel oğlum" diyerek tilkiyi yanına çağırdı ve elindeki tavuk parçasıyla besledi.

Bolu'da gece saatlerinde Gölköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda aç kalan tilki, yiyecek aramaya başladı. Bir süre gezen tilkiye ormanlık alandan geçen vatandaşlar rastladı. Tilkiyi cep telefonu kamerasıyla video kaydına alan vatandaş, "Gel oğlum" diyerek tilkiyi yanına çağırdı. Vatandaş, otomobilinde bulunan tavuk parçasıyla tilkiye yaklaştı. Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İHA
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