Geleceğe İlham Buluşmaları: Sanat ve Sürdürülebilirlik - Son Dakika
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Geleceğe İlham Buluşmaları: Sanat ve Sürdürülebilirlik

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, sürdürülebilirlik ve sanat kavramlarını ele aldı.

31.01.2025 15:17
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Borusan Holding'in iklim, insan ve inovasyon odak alanları doğrultusunda hayata geçirdiği ve sürdürülebilirliği çeşitli açılardan ele aldığı "Geleceğe İlham Buluşmaları" video serisinin yeni bölümüne Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay misafir oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre Borusan Holding, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine alarak hem çevreye hem de topluma duyarlı bir yaklaşım benimsiyor.

EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru'nun moderatörlüğünde gerçekleşen yeni bölümde, sürdürülebilirlik kavramının sadece çevresel etkilerle sınırlı kalmadığı, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasının da bu kavramın ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı.

Etkinliğe katılan Aydın Dorsay, Borusan Sanatın misyonunu ve bu doğrultuda hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, dünya çapında tanınan müzik toplulukları BİFO, Borusan Quartet ve yeni bir müzik deneyiminin merkezi haline gelen Borusan Müzik Evi'ne ilişkin bilgi verdi.

Dorsay, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasının çeyrek asırlık yolculuğuna da değinerek, Borusan Quartet'in özgün yorumlarının ve Borusan Müzik Evi'nin müzikseverlere sunduğu deneyimlerin sanatın sürdürülebilirliğini destekleyen önemli unsurlar olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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