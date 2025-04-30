Geleceğin Aşçıları Muş\'ta Yetişiyor

Muş'ta Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören lise öğrencileri, öğrendiklerini mutfakta pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, okulda Türk ve dünya mutfağı hakkında eğitim alıyor.

Alanı seçen 80 öğrenci, sınıfta öğrendiklerini mutfakta uygulamalı eğitimle pekiştiriyor.

Okul Müdürü Menduh Astan, gazetecilere, öğrencilerin haftada 4 gün teorik, bir gün de mutfakta uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

Amaçlarının gastronomi alanında yeterli donanım ve birikime sahip öğrenciler yetiştirmek olduğunu belirten Astan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz mezun olduğu zaman yeterli donanıma ve birikime sahip olduğu taktirde iş bulma imkanları daha yüksek olacak. Öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için gayret sarf ediyorlar. Öğrencilerimiz 4. sınıfa başladığı zaman Muş'un büyük işletmelerinde staj görüyorlar. Staj gören öğrencilerimiz deneyim kazanmış oluyorlar. Amacımız geleceğin aşçılarını yetiştirmek."

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni İlknur Çetintaş ise "İş yeri açma belgesi aynı zamanda ustalık belgesi yerine geçmektedir ve önemli bir değeri var. Öğrencilerimize hem teorik hem de pratik eğitim veriyoruz. Mutfakta deneyim kazanıyorlar." dedi.

Öğrenci Meryem Özel de "Okulumuzun mutfağında yemek kültürümüzü öğreniyoruz. Uluslararası tatlı çeşitlerini öğreniyoruz. Bölümümüzü seviyoruz. Mezun olduktan sonra kendi işletmemi açmayı düşünüyorum." diye konuştu.