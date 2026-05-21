Geleceğin Çiftçileri İçin Eğitim Programı Başladı
21.05.2026 11:32
İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi, genç çiftçileri desteklemek için eğitim programı düzenliyor.

TÜRKİYE İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Geleceğin Önder Çiftçileri Eğitim Programı' için başvurular başladı. Sabancı Üniversitesi'nde 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitime, ailesi tarım ile uğraşan ve Türkiye'nin dört bir yanında öğrenim gören Ziraat Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri, 31 Mayıs'a kadar başvurabiliyor.

'Geleceğin Önder Çiftçileri Eğitim Programı', gelecekteki öncüleri olacak genç üreticileri desteklemek amacıyla İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

31 Mayıs'a kadar başvuruların devam edeceği program kapsamında; bitkisel veya hayvansal üretimle ilgilenen, teknolojiye ve yeni nesil tarım uygulamalarına ilgi duyan ziraat fakültelerinin ikinci sınıf öğrencileri arasından 20 genç çiftçi seçilecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılması beklenen öğrenciler, bir hafta boyunca eğitimler alacak.

TEORİ VE PRATİK BİR ARADA

İki aşamalı bir yapı üzerine kurgulanan programın ilk aşamasında genç çiftçilere finansal okuryazarlık, tarım politikaları, katma değerli üretim ve ürün hikayesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, tarımsal finans, kooperatifçilik, üretim ve pazarlamada dijital uygulamalar, iş modeli geliştirme başlıklarında disiplinler arası içerikler sunulacak.

Programın devamında öne çıkan katılımcılar, ikinci yıl planlanan uygulama aşamasına dahil edilecek. İkinci aşama, teorik kazanımların toprakla buluştuğu bir basamak olarak kurgulanıyor. Bu süreçte genç çiftçilerin örnek çiftlikler, tarımsal işletmeler, girişimler ve kooperatiflerle bir araya gelerek ekosistem deneyimi kazanması hedefleniyor.

Ayrıca, yeni nesil tarım teknolojileri ve çözümleri, verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda saha deneyimi edinmeleri planlanıyor. Böylece katılımcılar yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama deneyimiyle de desteklenecek.

Uzun vadeli ve çok boyutlu bir gelişim modeli olarak tasarlanan programın; tarım sektöründe insan kaynağının güçlendirilmesine, teknolojik dönüşümün desteklenmesine ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

21.05.2026 11:32:43
