Gelecek Partisi Diyarbakır'da Toplandı - Son Dakika
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Gelecek Partisi Diyarbakır'da Toplandı

21.06.2026 14:00
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Mustafa Yeşilyurt, çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve bölge için barış çağrısı yaptı.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeşilyurt, "çözüm sürecinin amasız ve fakatsız devam etmesi gerektiğini" ifade ederek, "Bu, ülkemizin ve bölgemizin istikrarı, güveni ve huzuru için çok önemlidir. Bu konuda Sayın Başbakanımızın geçmişten gelen ilkeli duruşu halihazırda devam etmektedir ve bu konudaki desteği de açıktır. Yani bu süreç amasız ve fakatsız ilerlemelidir. Çünkü bu bir barıştır. Bu bir huzur ikliminin yeniden tesisidir, yaratılmasıdır" dedi.

Gelecek Partisi'nin 4 Genel Başkan Yardımcısı ve 19 il başkanının katılımıyla Diyarbakır'da Bölge Toplantısı düzenlendi.

Gelecek Partisi Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeşilyurt, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin şiddetten arınmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Bunu bölge halkının da arzuladığını ifade eden Yeşilyurt, "Çünkü bu sorunların bölgeye, ülkemize, hiçbir ülkeye katkısının, faydasının olmadığı artık tecrübelerle yaşanmış ve görülmüştür" dedi. Yeşilyurt, son dönemde Türkiye'nin her bir bölgesine gittiğini ve her bölgede aynı kanaatin hakim olduğunu anlattı.

"SİYASETİN GECİKMEYE MAHAL VERMEMESİ LAZIM"

Çözüm sürecinin Türkiye ve bölgenin istikrarı ve huzuru için çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, Türkiye'deki ve bölgedeki sorunların çözülmesini, ticaretin gelişmesini, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Bunu, Edirne'den Kars'a kadar, Samsun'dan Mersin'e kadar her gittiğimiz yerde vatandaşlarımız kabullenmiştir. Fakat burada siyasetin elini hızlı tutması lazım, çabuk tutması lazım ve gecikmeye mahal vermemesi lazım. Bu, ülkemizin ve bölgemizin istikrarı, güveni ve huzuru için çok önemlidir. Bu konuda Sayın Başbakanımızın geçmişten gelen ilkeli duruşu halihazırda devam etmektedir ve bu konudaki desteği de açıktır. Biz de teşkilatlar olarak arkasındayız ve taviz vermeyeceğiz bu konuda da. Çünkü bu bir barıştır. Bu bir huzur ikliminin yeniden tesisidir, yaratılmasıdır. Dolayısıyla burada hiç tereddüt etmeden parti olarak da Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız da bu konuda hiç tereddüt etmeden desteğini açıklamıştır. Dolayısıyla parti olarak da bu konularla ilgili üzerimize düşen her ne varsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya hiç tereddütsüz devam edeceğiz. Bölgemizde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili de çözüm sürecinin başarıya ulaşması, bu alanlardaki gelişmeyi de hızlandıracaktır. Bunun da bilincindeyiz. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde de partimizin bölge teşkilatlarında yeni bir yol haritası, yeni bir süreç, yeni bir umut adımları atmak adına Diyarbakır'dayız. Bu programlarımız bundan sonra daha da yoğunlaşarak, bölgemizde farklı alanlarda, farklı illerde belki bunlar şekillendirilerek devam ettirilecektir."

"BİZ DE PARTİ OLARAK AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUZ, AYNI ŞEYİ SAVUNUYORUZ"

Gelecek Partisi dün ne söylüyorsa bugün de aynı şeyleri söylüyor. Dün toplumsal barış için yapmış olduğumuz iş birliklerini bugün de savunuyoruz. Yarın da toplumsal barış için üzerine düşeni hep yapmış olacak. Genel Başkanımızın başbakanlığı döneminde, gerek Dışişleri Bakanlığı döneminde gerekse de ondan önce akademik hayatta da yazdıkları ve söyledikleri dün neyse bugün de aynıdır. Nedir o? Toplumsal barıştır, toplumsal huzurdur, ülkenin birliğidir. Bölgesel entegrasyon, bölgesel birliktelikler ve bölgesel kültürel ve ekonomik anlamdaki ilişkilerin güçlendirilmesidir. Emperyalist emellerin, emperyalist çıkarların ve emperyalist yapıların bu bölgede hakim olmamasının yegane yolunun bölge halklarının ve ülkemizin toplumsal barışının tam tesis edilmesinden geçtiğini dün de söyledi, bugün de. Biz de parti olarak aynı şeyi söylüyoruz, aynı şeyi savunuyoruz. Savunmaya da kararlılıkla devam edeceğiz. Her ne kadar karşımızda emperyalist direnç olmuş olsa da biz buradan geri adım atmayacağız. Çünkü toplumumuzun birliği ve bütünlüğü, bölgemizin huzuru ve barışı için yapılması gereken ne varsa bu toplumun 86 milyon her bir ferdi yapacaktır, yapmaya da devam edecektir."

"DİYARBAKIRLILAR BANA 'SEROK AHMET' UNVANI VERDİLER, O UNVANI DA ŞEREFLE TAŞIDIM"

Programa çevirim içi katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Diyarbakır benim gönlümün şehridir. Herkes bilir Diyarbakır'a ne kadar önem verdiğimi. Diyarbakır'la ilgili her meseleyi her zaman yakından takip ettim. Diyarbakırlılar da bana Serok Ahmet unvanı verdiler. O unvanı da şerefle taşıdım. Her yerde gururla söyledim. Diyarbakır bir medeniyet merkezidir. Diyarbakır bütün sadece Anadolu'nun değil, Orta Doğu'nun, Kafkasların kesişim hattındaki en önemli şehirdir. İnşallah Diyarbakır'ın çok daha güzel günler göreceği zamanları hep birlikte yaşayacağız ve gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA

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