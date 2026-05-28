Gelecek Partisi'nden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti

(ANKARA) - Gelecek Partisi heyeti, DEM Parti'nin bayramını kutladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, "sürecin" uzamadan bir an önce TBMM çatısı altında gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp hızlıca mesafe alınmasını beklediklerini belirterek, "Bunun için de Gelecek Partisi olarak ve Yeni Yol grubu olarak da üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugün de yarın da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde Türkiye bu sorunu aşar bu kardeşliği tesis ederiz ve hep beraber bu güzel coğrafyada Büyük Türkiye idealini gerçekleştiririz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Seyrangül Neslihanoğlu ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yakup Elveren, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Gelecek Partisi heyetini, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan kabul etti.

ÇELEBİ: "HEP BİRLİKTE GÜÇ VERDİĞİMİZ YENİ BİR SÜRECi EVRİLTMELİYİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, bayramların aslında son dönemlerde modern yaşamın biraz daha insanları yalnızlaştırdığı ve bir tatile dönüştürdüğü süreçler olduğunu belirterek, "Aslında bayramlar hayatın anlamına dair kendi varoluşumuzun anlamına dair daha derin tefekkürler içerisinde olduğumuz daha büyük bir parçanın aslında kolektif bir parçanın aidiyetiyle kendi sorumluluklarımızı da bir ölçüde hatırladığımız dönemler. Yani mana alemlerine daldığımız dönemler diyebiliriz ve özellikle de bir anlamda da hem kendi iç barışımızı hem de dışarıdaki dünyadaki barışı biraz daha düşündüğümüz süreçler. Hal böyle olunca Barış ve Demokratik Toplum sürecinde böyle bir bayramı karşılamak ve nihayete erdirmeyi çok arzu ettiğimiz toplumun artık bizden bunu beklediği ve talep ettiği bir süreçteyiz" dedi.

Gelecek Partisi'ne yürütülen sürece olan katkıları için teşekkürlerini ileten Çelebi, "Bundan sonraki süreçte de bu tarihi fırsatı geleceğimiz ve toplumumuz için çünkü Orta Doğu konjonktürü gerçekten kapitalist yaşamın, kapitalist hayatın ızdıraplara dönüştürdüğü, ızdırabın mürekkebiyle adeta o coğrafyalarda karanlığı ve yıkımın senaryolarını hazırladığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla önemli bir süreç ve bu süreçte barışı konuşuyor olmak, demokratik toplum inşası için çaba veren bir zamana da şahitlik etmek hepimiz için çok anlamlı. Gelecek Partisi olarak sizlerle aslında bu sürecin katılımcıları olarak hep birlikte güç verdiğimiz yeni bir süreci evriltmeliyiz, somut adımların atılması noktasında hepimizin gerçekten sorumlulukları var" diye konuştu.

ÜNAL: "ÜLKENİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN MECLİS'E BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da Türkiye'nin önünde önemli bir fırsatın olduğuna dikkat çekerek "Maalesef geçmiş dönemde benzer süreçler kısmi olarak yaşandı ama hep inkıtaya uğrandı, kesintiye uğradı ve sonuca ulaşamadı. Uzun yıllar aktif siyasetin içindeyim. Kendi milletvekili dönemimizde de benzer durumları yaşadık. Bugün gelinen noktanın bir an önce ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Yani kanuni düzenlemeler neyse toplumun beklentisi noktasında barış içinde ülkenin yeniden ayağa kalkması için Meclis'e büyük görev düşüyor. Biz başından beri bu sürece Sayın Davutoğlu Genel Başkanımız başta olmak üzere sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

hangi etnik grupta olursa olsun 85 milyonun bu coğrafyada kardeşçe uzun yıllar yaşamaya devam edeceğine inandıklarını söyleyen Ünal, "Hep beraber bu vatanı sahiplendik. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sahipleneceğiz. Sürecinde ben inşallah uzamadan bir an önce Meclis çatısı altında gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp hızlıca mesafe alınmasını yol katılmasını bekliyorum. Bunun için de Gelecek Partisi olarak ve Yeni Yol grubu olarak da üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugün de yarın da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde Türkiye bu sorunu aşar bu kardeşliği tesis ederiz ve hep beraber bu güzel coğrafyada Büyük Türkiye idealini gerçekleştiririz. Çünkü coğrafya zor bir coğrafya. Etrafımız ateş çemberi. Bunu bilerek bu hareketi yapmak gerekiyor. İnşallah hızlıca bu esas düzenlemeler düzenlemeler gerçekleşir ve toplum yeniden kardeşçe kucaklaşır diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.