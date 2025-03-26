Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı - Son Dakika
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Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı

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Isparta'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki dönem İYİ Parti'den başkanlık yapan Özmen, bağımsız olarak görevine devam ediyordu.

26.03.2025 12:37  Güncelleme: 12:40
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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(ISPARTA)- Isparta'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Başkan Özmen ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Özmen'in gözaltına alınma sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelendost Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in tutuklanmasının ardından, belediye başkanlığı görevine vekaleten meclis üyesi Hakan Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı - Son Dakika

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