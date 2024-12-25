Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı - Son Dakika
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Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı

Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı

Kültür Bakanı Ersoy, geleneksel el sanatlarını yaşatmanın önemini vurguladı. Festival 28 Aralık'a kadar sürecek.

25.12.2024 17:19
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel el sanatlarının kültürün, sanatın aynası olduğunu belirterek, "Önemli olan geleneksel el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek." dedi.

Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını yaparak, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Filografi sanatçısı Mustafa Baştan, 3 günde 300 çivi, bin metre ip kullanarak Ersoy'un portresini yaptığı tabloyu kendisine hediye etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanatçıya teşekkür ederek, basın mensuplarına festivale ilişkin açıklama yaptı.

Geleneksel el sanatlarının kültürün, sanatın aynası olduğunu ve ustalara şükran duyduklarını belirten Ersoy, gelecek nesiller için bu mirası koruyacaklarını söyledi.

Ersoy, Kültür Yolu Festivaline geleneksel el sanatlarını dahil ettiklerini, her şehirde somut olmayan kültür mirasının ustalarını genç nesille tanıştırdıklarını anlatarak, "Önemli olan geleneksel el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek." diye konuştu.

Kazaziyeden çiniye el sanatlarının örnekleri görülebilecek

25 sanatkarın yer aldığı festivalde, el sanatları, sedef, cam, mozaik, iğne oyası, telkari işleme, nazar boncuğu, çini, ahşap oyuncak, kazaziye, çorap örücülüğü, çarpana dokuma, lefkara nakışı, keçe, mücevher sadekarlığı, deri işleri ve tespih yapımı sanat dallarından sanatçıları ile hat, minyatür, tezhip, kat'ı gibi Türk süsleme sanatçıları yer aldı.

Yaşan İnsan Hazineleri hüsn-i hat ve ebru ustası Fuat Başar ile ahşap oyuncak ustası Ali Akbey de zanaatını ilgilerle buluşturdu.

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneğinde cam işçiliği dersleri veren Ali Rıza Ayaz ise 10 yıldır bu zanaatla uğraştığını belirtti.

Engelli ve engelsiz ilgi duyan herkese eğitim verdiğini dile getiren Ayaz, festivaldeki ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivale katılan lefkara ustası Pembe Kazan ise Kıbrıs'ta 2 yıl yaşadığı sürede Kuzey Kıbrıs'a özgü lefkara işiyle tanıştığını ve kurslarda öğrendiği ifade etti.

Kazan, 23 yıldır lefkara işi yaptığını, 10 yıldır da eğitim verdiğini belirterek, eski bir sanat olan bu işi festivallerde tanıtma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu kaydetti.

Festival, 28 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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