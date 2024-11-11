Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali 16-17 Kasım'da - Son Dakika
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Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali 16-17 Kasım'da

Menderes Belediyesi, 16-17 Kasım tarihlerinde Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali düzenleyecek. Etkinlikler arasında konserler, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

11.11.2024 11:27  Güncelleme: 12:03
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi, 16-17 Kasım tarihlerinde Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'ni düzenleyecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gün boyu yapılacak programlar ile festival coşkusu doruğa çıkacak. Yarışmalar, etkinlikler, oyunlar ve konserler ile dolu dolu bir hafta sonu yaşanacak. Festivalde Sena Şener ve Tolga Çandar da sahne alacak.

Geleneksel olarak düzenlenen festival gün boyu programlarla sürecek. 16 Kasım Cumartesi günü çocuk koşusu ile başlayacak olan Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nde vatandaşlar kurulan stantlardan alış veriş yapabilecek. En iyi mandalina üreticisi yarışması, Kings of Klaros konseri, gastro şov, sihirbaz gösterisi gibi etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

Sena Şener sahne alacak

Sahne performanslarında ise gün boyu coşku yaşanacak. Sahnede eğlenceyi başlatacak olan Ersin Şov, dj performans ile festivale iki gün boyunca renk katacak. Özdere Halk Oyunları Ekibi, Cumaovası Efeler Kültür Derneği Halk Oyunları Ekibi, Lotus Ritim ve Klaros Koro Grubu'nun performansları ve Vaveyla konseri izleyiciler ile buluşacak. Kortej yürüyüşünün ardından Sena Şener konseri ile ilk günün finali yapılacak.

İkinci gün coşkusunda Tolga Çandar sahnede

Festivalin ikinci günde ise gastro şovun yanı sıra sihirbaz gösterisi, çocuklar için en iyi mandalina kostümü ve çılgın saç yarışması düzenlenecek. Aforoz, Veto, Gözde Buldaş konserleri ile devam edecek olan program Tolga Çandar konseri ile son bulacak.

Tüm İzmirliler davetli

Festivalin dolu dolu yaşanacağını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bölgemizin önemli bir değeri olan meşhur satsuma mandalinamızı dünyaya tanıtacak adımları atıyoruz. Bu adımların bir tanesi olan Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'mizde vatandaşlarımız için eğlenceli, coşkulu bir program hazırladık. Tüm İzmirlileri festivalimizin tadını çıkarıp coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali 16-17 Kasım'da - Son Dakika

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