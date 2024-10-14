Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 8. Kez Yapıldı - Son Dakika
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Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 8. Kez Yapıldı

Adana'da düzenlenen 8. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde 625 sporcu mücadele etti. Başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, güreşin uluslararası başarılar için desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve İsmet Atlı'nın katkılarını andı.

14.10.2024 15:26  Güncelleme: 15:44
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Adanalı güreşçi İsmet Atlı'nın adını yaşatmak ve güreş sporunda uluslararası başarıların yeniden yakalanmasına destek vermek amacıyla düzenlenen "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri"nin 8'incisi Kozan'da yapıldı.

Güreşlere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcileri, siyasiler, güreş tutkunları ve Kozanlılar katıldı. Toplamda 625 sporcunun iştirak ettiği ve Başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu'nun kazandığı güreşlere, Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonluğu bulunan güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de misafir olarak katıldı. Müsabakada, İsa Göçen ikinci, Yasin Eroğlu üçüncü ve Emre Oktan ise dördüncülüğü kazanan isimler oldu.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Karalar, şöyle konuştu:

"Şanlı bayrağımızı çok kez göndere çektiren, bizi onurlandıran güreşçimizi unutmamalıyız. Uluslararası alandaki büyük başarılarımızın çoğunu güreşimiz sayesinde kazandık. Güreşi desteklemeli ve eski şanlı günlerine kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve yapıyoruz. Daha önce ara verilen güreşleri bu kardeşiniz, her yıl daha fazla katılımla ve aralıksız yapmak için gerekeni yapıyor. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile birlikte bugün müsabakaları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işler siyaset üstü işlerdir. Yaptığımız her işin, isimlere değil, Türkiye'ye kazandırması lazım, güreşe kazandırması lazım. Dolayısı ile güreş müsabakasını Kozan Belediyesi ile birlikte yapmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Şehrimizde diğer başka noktalarda yapılan güreşlere Büyükşehir'in elinin değmesini istiyoruz.

İsmet Atlı farklı bir karakterdi ve çok olumlu yönleri vardı. Dünyanın en eski sporunda gücünü ve güreş bilgisini, zekasıyla birleştirirdi. Rakiplerini hem güreş bilgisi hem de zekasıyla yeniyordu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ve yakınlığı ile bilinirdi. Güreşte başarısının yanı sıra şair ruhluydu, yazardı, Çukurova'yı yazıları ile anlatırdı. Kendine has teknikleriyle Akdeniz Oyunları'nda ilk şampiyonluğunu aldı.1960 yılında da dünyaca ünlü İranlı güreşçiyi yendi. Dünya gazeteleri onu 'Türk gücünün büyük zaferi' diye yazıyordu. Bizi onurlandıran, şanlı bayrağımızı göklere çektiren, İsmet Atlı ağabeyimizin önünde saygıyla eğiliyorum, onu rahmet ve saygıyla anıyorum."

Zeydan Karalar konuşmasını, İsmet Atlı'nın gençlik yıllarında yazdığı şiiri okuyarak sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 8. Kez Yapıldı - Son Dakika

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