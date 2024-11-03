Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması Keçiören'de Başladı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği "Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması", Kalaba Kent Meydanı'nda başladı. Dört gün sürecek yarışmada, katılımcılar serhat illerine özgü geleneksel lezzetlerden kete, hıngel ve kavut olmak üzere üç ayrı kategoride yarışacak. Kete kategorisinde 417, hıngel kategorisinde 248, kavut kategorisinde 48 olmak üzere toplam 713 yarışmacı hünerlerini sergileyecek. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen tabaklar arasından dereceye girenler, yarışmanın sonunda büyük ödüllerin sahibi olacak.

Keçiören Belediyesi'nin Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği "Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması", Kalaba Kent Meydanı'nda başladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın da katıldığı yarışmanın açılış programına Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Erzurum Ağzer Dernek Başkanı İzzet Keleş, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Belediye bütçesinden 1 kuruş harcanmadı"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şunları kaydetti:

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye zengin mutfağımızın buluştuğu bu organizasyonda amacımız kete, hıngel, kavut gibi yerel lezzetlerimiz ile kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Keçiören'imiz Türkiye'nin bir mozaiğidir. Bugün burada başta Serhat illeri olmak üzere ülkemizin dört bir yanından ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla bir aradayız. İlçemizde düzenlediğimiz bu organizasyonla aynı zamanda Yüce Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen maharetli ellerin hünerlerini sergileyeceği bu kıymetli etkinlik sonunda kazanan, sadece bu lezzetlerin usta temsilcileri değil, Türk mutfağının ve kültürümüzün kendisi olacaktır. Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan yapıyoruz bu organizasyonu. Bu işe gönül vermiş insanların sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."

Başkan Özarslan ve eşi Filiz Özarslan daha sonra yarışmacıların yer aldığı çadırları ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

713 yarışmacı hünerlerini sergileyecek

Yarışma, noter huzurunda yarışma şartnamesinde yer alan kuralların, puanlama sisteminin ve ödüllerin duyurulmasının ardından jüri üyelerinin tanıtılmasıyla başladı. Kete kategorisinde 417, hıngel kategorisinde 248, kavut kategorisinde 48 olmak üzere toplam 713 yarışmacı ürünlerini sergilemek üzere kolları sıvadı. Her çadırda yarışmacıların hazırlayacakları yemeklerin malzemeleri hazır olarak bulundurulurken, verilen süre sonunda yemekler, değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunuldu. Jüri üyelerinin noter huzurunda puanlamalarını yaptığı yarışmanın sonunda dereceye girenler, büyük ödülleri almaya hak kazanacak. Dört gün sürecek lezzet yarışmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.