Geleneksel Oyunlar Okul Bahçelerinde

09.03.2026 11:25
Adıyaman'da gönüllü öğretmenler, okullarda geleneksel çocuk oyunlarının çizimlerini yapıyor.

Adıyaman'da görev yapan gönüllü resim öğretmenleri, okul bahçelerine geleneksel çocuk oyunlarını yansıtan çizimler yaparak hem okulları renklendiriyor hem de öğrencilerin hareketli oyunlara yönelmesini teşvik ediyor.

Kentte bir araya gelen 5 resim öğretmeni, okulların bahçelerine seksek, mendil kapmaca ve yakan top gibi geleneksel oyunların çizgi çalışmalarını yapmaya başladı.

Şimdiye kadar 90 okulda çizim yapan öğretmenler aynı zamanda okul duvarlarını da eğitici ve motive edici resimlerle süslüyor.

Bu çalışmalar sayesinde okul bahçeleri daha renkli bir görünüme kavuşurken, öğrencilerin teneffüslerde dijital oyunlar yerine geleneksel oyunlara yönelmesi amaçlanıyor.

Projeyle çocukların kültürel miras niteliği taşıyan oyunlarla tanışması da hedefleniyor.

"Hedefimiz bütün okullara ulaşmak"

Resim öğretmeni Habib Yürgüç, AA muhabirine, gönüllü öğretmenlerle işlerini severek yaptıklarını söyledi.

Okullarda çocukların kendilerine büyük ilgi gösterdiğini belirten Yürgüç, "Şu ana kadar 90 okulda çalışma yaptık. Hedefimiz bütün okullara ulaşmak. 5 kişilik ekibimizle birlikte okullarda çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Resim öğretmeni Derya Korkmaz da kentte birçok okulun duvarına resimler çizdiklerini ifade ederek "Çocukların ufkunu açacak ve onları destekleyecek resimler yapıyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarını da bahçelere çiziyoruz. Her okulda farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerden Mehmet Akif Diler ise yapılan çalışmalarla öğrencilere geleneksel çocuk oyunlarını hatırlatmayı ve bu oyunların yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

