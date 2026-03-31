Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleneksel Sporlar Burdur'da Tanıtıldı

31.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAKÜ'de düzenlenen 'Etnospor Kampüste' etkinliği, geleneksel spor ve sanatları tanıttı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) düzenlenen "Etno spor Kampüste" etkinliğinde, geleneksel spor ve oyunlar öğrencilere tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sporların ve oyunların yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenen "Etnospor Kampüste" etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Etnospor Öğrenci Topluluğu koordinesinde İstiklal Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kitap Kahve Kafeteryası önünde kurulan etkinlik alanında ok savaşları, mas güreşi, at binme gibi geleneksel sporların yanı sıra mangala ve halka atma oyunları ile ebru sanatı ve beze model basma gibi geleneksel sanatlara yer verildi. Öğrenciler, etkinlikte hem eğlenceli vakit geçirdi hem de ata sporlarını ve geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SDÜ Öğretim Görevlisi Ertan Altun, Etnospor Öğrenci Topluluğu'nun akademik danışmanlığını yürüttüğünü belirtti.

Altun, topluluğun 2017 yılında SDÜ bünyesinde kurulduğunu ve o tarihten bu yana birçok etkinlik ve projeyle öğrencilerle buluştuklarını ifade etti.

Ertan Altun, daha önce SDÜ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatların bir arada sunulduğu benzer bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:38:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.