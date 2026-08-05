Gelibolu Açıklarında Tanker Yangını
Gelibolu'da boş bir tankerin bacasında çıkan yangın söndürüldü, tanker demirledi.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında tankerin bacasında çıkan yangın söndürüldü. Tanker, ardından Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
İstanbul'dan Ceyhan'a giden Liberya bayraklı Havva Ana isimli boş tankerin bacasında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-20' ile 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından tanker, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. Burada yapılacak kontrollerin ardından geminin seyir yapmasına izin verilecek.
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