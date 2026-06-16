Gelibolu'da 32 Denizcilik Mezunu Kayıt Oldu - Son Dakika
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Gelibolu'da 32 Denizcilik Mezunu Kayıt Oldu

Gelibolu\'da 32 Denizcilik Mezunu Kayıt Oldu
16.06.2026 11:24
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Gelibolu'daki denizcilik lisesinde 32 öğrenci mezun oldu, tören coşkuyla gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 32 öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu.

Duygu ve gururun bir arada yaşandığı mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, okulun denizcilik sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama misyonuna dikkati çekti. Gençlerin aldıkları eğitimle sektöre hazır hale geldiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Amacımız; teorik ve uygulamalı mesleki bilgiyle donatılmış, küresel gelişmeleri takip eden ve bu bilgileri sahada kolayca hayata geçirebilen teknik elemanlar ile gemiadamları yetiştirmektir. Kendini yabancı dille ifade edebilen, dünyayı anlayan ve yükseköğretime de hazır gençleri denizcilik camiasına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mezuniyet sevincini ve okuldan ayrılmanın hüznünü bir arada yaşayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Denizcilik geleneklerine uygun olarak icra edilen program kapsamında, mezun öğrenciler alt sınıftaki arkadaşlarına şerefle taşıdıkları bayrak ve sancağı devretti. Coşkuyla okunan mezuniyet yemininin ardından, okul birincisi Berker Beypazarlı mezuniyet kütüğüne isim nişanını çaktı.

Törende okul birincisi Berker Beypazarlı, ikinci Irmak Yıldırım ve üçüncü Dağhan Banço'ya başarı ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve Okul Müdürü Bülent Kirman tarafından takdim edildi. Diğer mezun öğrencilere de diplomalarının verilmesinin ardından, tören genç denizcilerin keplerini fırlatmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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