Gelibolu'da 33 Zanlı Yakalandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı olduğu için yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, son bir aylık süreçte "yaralama, uyuşturucu, dolandırıcılık, silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 33 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 24'ü ise serbest bırakıldı.