Gelibolu\'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, apartmanın dördüncü katından düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaeddin Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki dairede ikamet eden M.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ö, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.