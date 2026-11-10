Gelibolu'da Atatürk'ün 88'inci yıl anması çelenk töreni ve programla tamamlandı - Son Dakika
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Gelibolu'da Atatürk'ün 88'inci yıl anması çelenk töreni ve programla tamamlandı

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Gelibolu\'da Atatürk\'ün 88\'inci yıl anması çelenk töreni ve programla tamamlandı
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Gelibolu'da Atatürk için ebediyete intikalinin 88'inci yılında anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'ndaki programla etkinlik sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenlerin ardından Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programda Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Türk milletine bıraktığı miras anlatılırken, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Anma törenlerine Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, askeri erkan, kamu görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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