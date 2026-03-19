Gelibolu\'da Bayramlaşan AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye\'nin Gücüne Vurgu Yaptı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da partilerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Gider, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak ile Gelibolu Öğretmenevi'nde Ramazan Bayramı arifesinde partililerle buluştu.

Gider, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan savaşlara değinerek, "Bu dönemde Allah'a şükür 25 yıldır ülkeyi yöneten bir liderle gidiyoruz ve dünya liderleri içinde şu anda etkinliği en yüksek, tecrübesi en yüksek adamla, Recep Tayyip Erdoğan ile böyle bir döneme girmek Türkiye için bir şans." dedi.

Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk ile girmek nasıl bir şanssa, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlığında, bilgi birikiminde ve becerisindeki bir liderle ilerlemenin Türkiye Cumhuriyeti için bir şans olduğunu dile getiren Gider, "Bizim kimseden bir korkumuz yok ama asla savaşa taraf değiliz. Biz ne savaşa girmeye tarafız ne de etrafımızda savaşların olmasına." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki insansız hava araçlarının yüzde 65'ini Türkiye'nin sattığını ifade eden Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD, Çin falan değil biz satıyoruz. Hani bazen çıkıyor CHP diyor ya 'Patriot füzelerini nereye koydunuz?', 'S 400 füzelerini nereye koydunuz?' Sen ne yapacaksın? Başka memleketin ajanı mısın? Ben de bilmiyorum nereye konduğunu, o askeri bir bilgidir. Askerde de bilmesi gerekenler biliyor, onu herkes bilmez. Sen bileceksen bizim artık, neler ürettiğimizi bil ama onları merak etmiyor diyor ki 'Sinop'ta balıkları ürküttün.' Balıklar ürkmez de Özgür Özel ürküyor. "