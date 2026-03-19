Gelibolu\'da Bayramlaşan AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye\'nin Gücüne Vurgu Yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da partililerle bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nda bayramlaştı. Gider, Türkiye'nin güçlü liderliği ve savaşlara karşı duruşunu vurguladı. Dünyada insansız hava araçlarının büyük bir kısmını Türkiye'nin sattığını belirterek, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Gider, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak ile Gelibolu Öğretmenevi'nde Ramazan Bayramı arifesinde partililerle buluştu.

Gider, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan savaşlara değinerek, "Bu dönemde Allah'a şükür 25 yıldır ülkeyi yöneten bir liderle gidiyoruz ve dünya liderleri içinde şu anda etkinliği en yüksek, tecrübesi en yüksek adamla, Recep Tayyip Erdoğan ile böyle bir döneme girmek Türkiye için bir şans." dedi.

Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk ile girmek nasıl bir şanssa, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlığında, bilgi birikiminde ve becerisindeki bir liderle ilerlemenin Türkiye Cumhuriyeti için bir şans olduğunu dile getiren Gider, "Bizim kimseden bir korkumuz yok ama asla savaşa taraf değiliz. Biz ne savaşa girmeye tarafız ne de etrafımızda savaşların olmasına." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki insansız hava araçlarının yüzde 65'ini Türkiye'nin sattığını ifade eden Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD, Çin falan değil biz satıyoruz. Hani bazen çıkıyor CHP diyor ya 'Patriot füzelerini nereye koydunuz?', 'S 400 füzelerini nereye koydunuz?' Sen ne yapacaksın? Başka memleketin ajanı mısın? Ben de bilmiyorum nereye konduğunu, o askeri bir bilgidir. Askerde de bilmesi gerekenler biliyor, onu herkes bilmez. Sen bileceksen bizim artık, neler ürettiğimizi bil ama onları merak etmiyor diyor ki 'Sinop'ta balıkları ürküttün.' Balıklar ürkmez de Özgür Özel ürküyor. "

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:10:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.