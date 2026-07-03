Gelibolu'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güneyli köyündeki bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbedede A.Y, E.D. ve T.A. bıçakla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.