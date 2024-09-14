Gelibolu\'da Biçerdöver Denetimleri

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöverlere yönelik denetimler devam ediyor.

Hububat hasadının başlamasıyla Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, hasat yapılan alanlarda biçerdöver kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı ile ilgili üreticilere ve biçerdöver operatörlerine bilgilendirme yapıyor.

Bilgilendirme sırasında, hasatta dane kayıplarının azaltılması, anız yakılmasının önlenmesi ve uymayanlar hakkında kanuni cezalarla ilgili biçerdöver sahipleri ve operatörlerine idari yaptırım uygulanacağı da hatırlatıldı.