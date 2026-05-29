Gelibolu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ilgardere köyü açıklarında denize giren Y.D. (17) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmasında, Y.D. kıyıdan 40 metre açıkta 3 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.
Denizden çıkarılan çocuk burada yapılan ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
