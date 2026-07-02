Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Gelibolu'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Gelibolu'da Coşkuyla Kutlandı

02.07.2026 10:47
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü törenler, geleneksel yarışlar ve flyboard gösterisiyle kutlandı. Yağlı direkten bayrak kapma yarışını Ferhat Gezginler üst üste 3. kez kazandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, gün boyu süren törenler, geleneksel yarışmalar ve dünya rekortmeni Kahraman Aktaş'ın flyboard gösterisiyle kutlandı.

Kutlamalar sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Akşam saatlerinde ise Piri Reis Kordonu'nda deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Kabotaj Kanunu'nun önemine değinerek, "Bugün yalnızca bir bayramı değil, milletimizin denizlerdeki egemenlik hakkını, bağımsızlık iradesini ve ekonomik özgürlüğünü simgeleyen çok önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz." dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen geleneksel deniz yarışları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bayramın en gözde etkinliği olan yağlı direkten bayrak kapma yarışını, bu yıl da rakiplerini geride bırakan Ferhat Gezginler kazandı. Üst üste 3. kez bayrağı göğüsleyen Gezginler, ödül olarak altın kazandı.

Günün finalinde Türkiye Flyboard Şampiyonu ve Dünya Backflip Rekoru sahibi Kahraman Aktaş sahne aldı. Aktaş'ın deniz üzerindeki akrobatik şovu izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yüzme ve yağlı direk yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri; Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Gelibolu'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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