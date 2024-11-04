Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.
Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde diyabet hemşiresi Hamdune Üzen ve eğitim hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.
Hastanede düzenlenen etkinlikte eğitime katılan hastalara sertifikaları Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fendiye Büşra Abacı, İç Hastalıkları Uzmanı Mehmet Bolal, İç Hastalıkları Uzmanı Mine Deniz Türkmen ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Candan tarafından verildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Diyabet Okulu Eğitimini Tamamlayan Hastalara Sertifika Verildi - Son Dakika
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