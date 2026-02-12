Gelibolu\'da Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" düzenlendi.

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy köyü yakınlarındaki Demirci Göleti'ndeki eğitim, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2. Kolordu Komutanlığı ile 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim esnasında yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen çok sayıda araç ve teçhizat kullanıldı.

4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından eğitim faaliyeti için Tabur Görev Kuvveti seviyesinde birlik teşkil edildi.

Tabur görev kuvvetini, mekanize piyade bölükleri, tank bölükleri ve istihkam bölük unsurları oluşturdu.

Eğitimin intikal ve prova faaliyetlerini içeren bölümlerinde silah, teçhizat ve araçlarıyla toplam 171 personel görev yaptı. Ayrıca, 4 fiberglas bot, 2 zodyak bot, şalter aracı, 6 zırhlı muharebe aracı, 8 geliştirilmiş zırhlı personel aracı, 5 tank, istihkam muharebe zırhlı aracı, MAGAS-A aracı, ZAAK aracı olmak üzere toplam 23 zırhlı araç ve 6 bot ile Komando Alay Komutanlığından da 18 personel görev aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kahraman askerlerinin kendisine tevdi edilen her türlü görevi zor arazi ve mevsim şartlarında dahi görevini yerine getirmedeki kararlılığını ve azmini yansıtan eğitimde, gerçek muharebe ortamında karşılaşılması muhtemel durumları içeren canlı bir faaliyet icra edildi.