Gelibolu'da Kaçakçılık Operasyonu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları arama yaptı.

Aramada çok sayıda 46 şişe gümrük kaçağı içki ve 166 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin hakkında işlem yapıldı.