Gelibolu\'da Kar Yağışı Trafiği Aksattı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Çanakkale- İstanbul kara yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Seyir halindeki bir tırın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, tırları Gelibolu- Keşan kara yolunun 8'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.

Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı. Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.