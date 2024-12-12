Gelibolu'da 'Kendime İyi Bak' Semineri

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Kendime İyi Bak" konulu seminer verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce, ilçedeki üniversite öğrencilerine yönelik seminerler devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Kendime İyi Bak" seminerinde, Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Psikolog Evrim Gök, gençlerin iyilik halini ve ruh sağlığını güçlendirme çalışmaları için "Kendime İyi Bak" ve "Psikolojik Dayanıklılık" konularında bilgi verdi.