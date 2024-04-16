Gelibolu\'da Orman Yangını Uyarısı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğünce, beklenen aşırı sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle köy muhtarları ve vatandaşlara uyarı yapıldı.

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Serhat Fırat, yaptığı açıklamada, orman yangınları yönünden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın risk oluşturabileceğini hatırlattı.

İlçede yangın sezonuna ilişkin tedbirleri aldıklarını belirten Fırat, "Ayrıca ilçemizdeki ormanlık alanlara yakın olan köylerimizin muhtarları ile de irtibata geçerek, bu konuda uyarılarımızı yaptık. Muhtarlarımızdan da köylerde yaşayan vatandaşları uyarmalarını özellikle talep ettik. Tarlalarına giden vatandaşlarımızdan da kesinlikle ateş yakmamalarını istedik." ifadesini kullandı.