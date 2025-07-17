Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle yatağa bağımlı hastalar ve gebeler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri işbirliğiyle beldede ikamet eden yatağa bağımlı hastalar ve gebeler ziyaret edildi.
Ziyarette sağlık kontrolleri de gerçekleştirilen ekipler, yangın ve tahliye konusunda bilgilendirmede bulundu.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Orman Yangını: Yatak Bağımlı Hastalar Kontrol Edildi - Son Dakika
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