Gelibolu'da Sıcak Hava Denize Akın Ettirdi - Son Dakika
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Gelibolu'da Sıcak Hava Denize Akın Ettirdi

07.07.2025 16:54
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Çanakkale'de 38 derece sıcaklık, gençleri denize ve tehlikeli trampolin atlayışlarına yönlendirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.

Hamzakoy, Feneraltı ve kayalıklar mevkisinde denize giren gençler, özellikle trampolinden yaptıkları tehlikeli atlayışlarla dikkat çekti.

Çocukların atlayışlarını çevredeki vatandaşlar endişe ve şaşkınlıkla izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da Sıcak Hava Denize Akın Ettirdi - Son Dakika

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