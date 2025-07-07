Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.
Hamzakoy, Feneraltı ve kayalıklar mevkisinde denize giren gençler, özellikle trampolinden yaptıkları tehlikeli atlayışlarla dikkat çekti.
Çocukların atlayışlarını çevredeki vatandaşlar endişe ve şaşkınlıkla izledi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Sıcak Hava Denize Akın Ettirdi - Son Dakika
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