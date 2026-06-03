Gelibolu'da Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelibolu'da Türk Halk Müziği Konseri

03.06.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği konser, yoğun katılımla gerçekleşti ve müziğin önemine vurgu yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen etkinlik, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi müdürü Fatih Mehmet Sever'in konuşmasıyla başladı.

Ardından Timur Doğan yönetimindeki koro kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından seslendirilen birbirinden değerli eserler icra edildi.

Türk halk müziğinin zengin kültürel mirasını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan konser, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimindeki önemine vurgu yaparak, Halk Eğitimi Merkezlerinin her yaştan vatandaşın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunduğunu ifade etti. Aydın, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

10:15
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Yıldız ismin genç hali olay oldu
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
10:02
Lewandowski’den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi
Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
08:59
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:27:02. #7.13#
SON DAKİKA: Gelibolu'da Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.