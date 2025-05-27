Gelibolu\'da Yöresel Lezzetler Stantta Tanıtıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yöresel lezzetlerden oluşan stant kuruldu.
Gelibolu'da açılan stantta ilçeye ait lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.
Gelibolu Belediyesi'nin katkıları ile Kadınlar Derneği, Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifinin öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında lezzetlerin ve kültürel mirasının ön plana çıkarıldığı stantta ilçenin mutfak kültürünün farklı ürünlerinin sunumu yapıldı.
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