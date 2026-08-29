Gelibolu'da Zafer Bayramı Dalışı - Son Dakika
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Gelibolu'da Zafer Bayramı Dalışı

Gelibolu\'da Zafer Bayramı Dalışı
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30 Ağustos'ta Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda anı dalışı yapıldı, tarihi batıklar görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline gelen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anı dalışı gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı dalış timi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile teknik dalış eğitmeni Rıza Birkan ve ekibi, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıklarına daldı.

Dalgıçlar, batık envanteri anlamında dünyanın en zengin bölgesi olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki "HMS Triumph", "HMS Majestic", "HMS Louis", "Lundy" ve muhtelif batıkları görüntüledi.

Anma etkinliği kapsamında dalgıçlar, deniz altında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağını açarak poz verdi.

Tahsin Ceylan, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin suya yazılan en büyük destan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi onlar geldikleri gibi gittiler. Ancak ateş kusan zırhlılarını burada bırakarak gittiler. Biz de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı??????? dalış timleri, Gelibolu Teknik Dalış Merkezi dalış eğitmeni Rıza Birkan ve ekibi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deyiz. Çanakkale'de HMS Triumph, HMS Majestic, HMS Louis, Lundy ve muhtelif batıklara dalışlar yaptık, görüntüler aldık. Zafer, ona inananlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da Zafer Bayramı Dalışı - Son Dakika

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