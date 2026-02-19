Gelibolu Mevlevihanesi\'nde İftar Coşkusu

Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Gelibolu Mevlevihanesi'nde ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programlarının ilki gerçekleştirildi.

Okunan duaların ardından yaklaşık 500 kişi ilk iftarını yaptı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, programda, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale merkez ve Gelibolu ilçesinde ramazan ayı boyunca binlerce kişinin iftar sofrasında misafir edileceğini söyledi.

İftar programına katılan vatandaşlardan Sırrı Kalın, maneviyatı yüksek olan böyle bir yerde ailesiyle iftar yapmanın güzel olduğunu dile getirdi.