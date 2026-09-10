Gelibolu Yarımadası'nda Sarafin yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelibolu Yarımadası'nda Sarafin yolu trafiğe açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Behramlı köyü ve Şehitler Abidesi güzergahına alternatif olan için alternatif olan Sarafin yolunda çalışmalar tamamlandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Behramlı köyü ve Şehitler Abidesi güzergahına alternatif olan için alternatif olan Sarafin yolunda çalışmalar tamamlandı.

Eceabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sarafin yolundaki çalışmaların Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın talimatıyla, kaymakamlığın eş güdümünde İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Belediyesi ve UEDAŞ'ın ortak çalışmasıyla yürütüldüğü belirtildi.

Toplam 12 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışma sonucunda mevcut ulaşım ağının yaklaşık 5 kilometre kısaltıldığı, güzergahtaki elektrik hatlarının da yer altına alındığı bildirildi.

Yolun, başta olası orman yangınlarına müdahale olmak üzere bölgeye alternatif ulaşım imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Yerel Haberler, Çanakkale, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu Yarımadası'nda Sarafin yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:13:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Gelibolu Yarımadası'nda Sarafin yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement