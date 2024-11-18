Gelin Arabasının Kaputuna Çıkan Para İsteyene Damat ve Yakınlarından Dayak - Son Dakika
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Gelin Arabasının Kaputuna Çıkan Para İsteyene Damat ve Yakınlarından Dayak

Gelin Arabasının Kaputuna Çıkan Para İsteyene Damat ve Yakınlarından Dayak

Adana'da, gelin arabasından para isteyen bir kişi, damat ve yakınları tarafından dövüldü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

18.11.2024 22:49  Güncelleme: 22:50
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ADANA'da para istemek için gelin arabasının kaputuna çıkıp, seyir halindeki araca tutunan kişiye, damat ve yakınları tarafından meydan dayağı atıldı. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Olay, dün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı Regülatür Köprü Kavşağı'nda meydana geldi. Bulvarda mendil sattığı öne sürülen bir kişi, iddiaya göre kırmızı ışıkta bir gelin arabasından para istedi. Yeşil ışık yanınca hareket eden gelin arabasının kaputuna çıkan kişi, araç üzerinde tutunarak para istemeye devam etti. Kavşağı geçtikten sonra sürücünün sağa çektiği gelin arabasından inen damat, para isteyen kişiyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Gelin konvoyundaki diğer araçlardan inen damadın yakınları da para isteyen kişiyi darbetti. Damadın uzaklaşmasının ardından yakınlarından dalak yiyen kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, trafikte bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydı alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gelin Arabasının Kaputuna Çıkan Para İsteyene Damat ve Yakınlarından Dayak - Son Dakika

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