Gemerekliler Derneği Toplantısı ve Halk Eğitim Kursları - Son Dakika
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Gemerekliler Derneği Toplantısı ve Halk Eğitim Kursları

Kayseri Gemerekliler Derneği toplantısında birlik mesajları verildi, kursların devam ettiği belirtildi.

14.05.2025 09:59
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Kayseri Gemerekliler Derneği Çepni beldesinde aylık olağan toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı sonunda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Gemerek Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar devam ediyor

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Halk Eğitim Merkezi kursaklarını ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemallettin Adıgüzel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, kurslara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Koca, 6 ay süre içerisinde ağırlıklı olarak istihdama yönelik okuma yazma kursu ve el becerilerine yönelik 30 kurs açıldığını belirterek, "Bu kurslara 803 vatandaşlarımız müracaat da bulundu. Son açılan kursumuzla Türkiye'de Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle İHA (İnsansız Hava Aracı) ticari pilot sertifikası vereceğiz. Bunun yanı sıra bağlama, yaşlı ve öz bakım, danışmanlık kursları da devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gemerekliler Derneği Toplantısı ve Halk Eğitim Kursları - Son Dakika

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