Gemlik\'te aranan 16 kişi yakalandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin aranan kişilere yönelik çalışmasında, kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 hükümlünün aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, bu kişilerin yanı sıra birden fazla suç kaydı ve 22 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö'yü yakaladı.

Yasal işlem başlatılan bu kişilerden, söz konusu 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.