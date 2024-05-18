Gemlik'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Gemlik'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan genç, evine giderken yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna 7 bıçak darbesi alan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

18.05.2024 14:59
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunda çalışan Murat T. (24), gece saatlerinde iş çıkışı evine giderken Kuvayi Milliye Bulvarı'nda yanına yaklaşan Kubilay N'nin (26) bıçaklı saldırısında yaralandı.

Vücuduna 7 bıçak darbesi alan Murat T, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Murat T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Kubilay N. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kubilay N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Uyuşturucu, darp, hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Kubilay N'nin ifadesinde, Murat T'yi dik yürümemesi için uyardığını, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladığını söylediği belirtildi.

Murat T'nin 8 ay önce bir restoranda çalışırken yemeği geç getirdiği iddiasıyla iki müşteri tarafından darbedildiği, bu olayın ardından akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Gemlik, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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