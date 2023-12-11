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Gemlik'te çiftçi silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Son Dakika
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Gemlik'te çiftçi silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Gemlik ilçesinde çiftçi Sinan Şap, aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından zeytinlikte vurularak öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gemlik\'te çiftçi silahlı saldırı sonucu öldürüldü
11.12.2023 - 21:26,
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde çiftçi Sinan Şap (33) aralarında husumet bulunan kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında Umurbey Mahallesi imam tesislerinin üst tarafında bulunan zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Sinan Şap ile henüz adı öğrenilemeyen husumetlisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada şüphelinin tabancasından çıkan kurşun Sinan Şap'a isabet etti. Şap, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sinan Şap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şap'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA
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